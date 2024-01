PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de Sacha Boey sur le mercato

Sacha Boey serait dans le viseur du PSG pour possiblement remplacer Mukiele.

Les uns évoquent un intérêt du PSG pour le jeune et prometteur joueur français. D’autres les réfutent. Le fait est que Sacha Boey a des courtisans lui qui évolue en Turquie, avec le Galatasaray d’Istanbul depuis deux ans et demi. Le club du Bosphore a eu le nez creux avec le recrutement du latéral aujourd’hui âgé de 23 ans, car il s’est significativement valorisé à son service.

Intéressé ou pas intéressé le PSG par le profil de Sacha Boey ?

Il lui en a coûté un peu moins de 2 millions d’euros sur le marché des transferts de l’été 2021, pour l’enrôler depuis le Stade Rennais. Désormais, le natif de Montreuil qui se rêve vêtu du maillot bleu de l’équipe de France est valorisé à dix fois plus par les spécialistes. Et cela pourrait même être plus qu’en attendrait Galatasaray bien qu’aucun élément ne soit connu à ce sujet.

Sacha Boey est apprécié par le PSG pour compenser l’éventuel départ de Nordi Mukiele. 🚨🇫🇷 Problème : la piste pourrait être trop chère pour une doublure. L’arrière droit de Galatasaray âgé 23 ans est en plus suivi en Angleterre par plusieurs clubs dont Arsenal. (@SaberDesfa) pic.twitter.com/5M7bx0GKHV — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 9, 2024

Des offres refusées par Galatasaray, notamment d’Arsenal

Dans le courant de l’été dernier, une offre de 16 millions d’euros d’Arsenal a été refusée pour Sacha Boey, il ne devrait pas en être à moins cet hiver. Peut-être plus dans le courant de l’été prochain car le latéral droit ou gauche est lié à son club par contrat, jusqu’au terme du mois de juin 2025. Et ce, avec un salaire estimé proche de 50 000 euros brut mensuels, moins les primes.

Le PSG penserait à lui dans le cas ou Mukiele, courtisé par le Bayern Munich, viendrait à s’en aller. Mais il y a de la concurrence sur le dossier, notamment depuis l’Angleterre.