PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de Marcus Rashford sur le mercato

Marcus Rashford, un autre nom évoqué pour l’après Mbappé au PSG.

La quête du successeur de Kylian Mbappé au PSG va, c’est certain, animer le mercato de l’été. En Italie, Victor Osimhen (SSC Naples) et Rafael Leao (AC Milan) sont cités, au Royaume-Uni (et notamment dans le Daily Mial), c’est Marcus Rashford qui vient s’ajouter à la liste des potentiels candidats. L’international anglais de Manchester United a déjà été anciennement associés au club de la capitale, la rumeur revient donc en ce qui le concerne.

Le retour de la rumeur Rashford au PSG

A tort ou à raison, le futur nous le dira, d’ici là observons les chiffres qui entourent le joueur de 26 ans qui n’a jamais connu autre club que Manchester United. Passé professionnel en 2016, il est depuis devenu une pièce majeure du collectif des Red Devils. Plusieurs fois prolongé, la dernière au commencement de cette saison 2023-2024, il est depuis sous contrat jusqu’au terme de l’exercice 2027-2028.

Une valorisation sur le mercato qui va du simple au double

Ces quatre saisons qu’il lui reste sont diversement appréciées par les spécialistes de l’évaluation marchande. Dans son cas, c’est presque du simple au double, des 70 millions d’euros de l’estimation de Transfermarkt aux 136,2 millions d’euros de l’Observatoire du football CIES. Entre, il y a le Football Benchmark KPMG, à 85,6 millions d’euros. Niveau salaire, il flirte avec les 1,5 millions d’euros brut mensuels, plus ou moins selon le cours monétaire de la livre sterling sur l’euro.