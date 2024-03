PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de Johan Bakayoko sur le mercato

Johan Bakayoko a du monde pour le suivre. Dont le PSG.

Du PSV au PSG, il n’y a qu’une lettre qui change sur la sémantique. Mais niveau dimension de carrière, Johan Bakayoko ferait un grand pas en avant en quittant le championnat néerlandais et son club de Eindhoven pour la capitale de France. Oui mais voilà, le Paris SG n’est pas le seul intéressé par le profil de l’ailier de 20 ans, car selon Sky Sport, Manchester City, Chelsea, Liverpool ou encore le Borussia Dortmund ont aussi un oeil sur lui.

Le PSG suit Johan Bakayoko. Mais il n’est pas le seul

Qui dit concurrence dit valorisation qui prend de l’ampleur. Le média Sky Sport évoque une opération pouvant aller de 50 à 60 millions d’euros qui dépasse certaines estimations de sa valorisation marchande suivant les spécialistes qui se penchent sur son cas. Transfermarkt a la plus basse à 40 millions d’euros. L’Observatoire du football CIES le valorise un peu plus cher à 48,7 millions d’euros et le Football Benchmark a l’estimation la plus élevée à 64,8 millions d’euros.

Prolongé par le PSV il y a un an jusqu’en 2026

Johan Bakayoko a été prolongé et revalorisé il y a un peu plus d’un an. Depuis, il gagne l’équivalent de 2 millions d’euros brut annuels et son contrat est signé jusqu’au 30 juin 2026. Le joueur aurait repoussé une offre du club anglais, Brentford cet hiver. Cette saison il a inscrit 21 buts en 40 apparitions.