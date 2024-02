PSG: Salaire, valorisation, les chiffres de Bernardo Silva sur le mercato

Bernardo Silva reviendra-t-il jouer en France ? Le PSG le souhaiterait.

L’intérêt manifesté l’été dernier sera le même à la prochaine fenêtre du marché des transferts. Et peut-êre que cette fois, les planètes s’aligneront entre Manchester City, Bernardo Silva et le PSG ; le second club courtisant le milieu offensif international portugais.

La rumeur Bernardo Silva au PSG est tenace

A défaut d’avoir été débauché, l’ancien monégasque a prolongé en août dernier, quelques semaines après avoir réussi avec son équipe, un triplé inédit pour Manchester city : Coupe et championnat national, plus Ligue des champions. Recruté en 2017 depuis Monaco, contre un indemnité de 50 millions d’euros, Bernardo Silva en vaut plus désormais, estimé à plus de 60 millions d’euros par l’Observatoire du football CIES, 69 millions pour le Football Benchmark KPMG et jusqu’à 80 M€ par Transfermarkt.

Un contrat prolongé jusqu’en 2026 avec Manchester City

C’est l’équivalence donnée des deux ans de contrat qu’il reste au joueur de 29 ans, d’ici à l’échéance du mois de juin 2026. Son salaire approche les 9 millions d’euros brut annuels, moins les primes. Il n’appartient pas au contingent des joueurs au plus hautes rémunérations à Manchester City.