PSG: Salaire, clause, valorisation, les chiffres de Guimaraes sur le mercato

Le PSG s’intéresse à la piste Bruno Guimaraes à Newcastle.

Bruno Guimaraes de retour en Ligue 1 ? Si l’Olympique Lyonnais n’a plus désormais les moyens de rapatrier le joueur qu’il a révélé, le milieu de terrain brésilien intéresse le plus riche Paris Saint-Germain, selon un information que rapporte la version brésilienne de ESPN. Le club de la capitale ferait même de l’international auriverde une priorité ou un « plan A » tel que l’écrit le média.

Le PSG lorgnerait sur Bruno Guimaraes

A 26 ans, Bruno Guimaraes atteint le sommet de sa carrière sportive. Recruté par l’Olympique Lyonnais pour 20 millions d’euros sur le mercato 2020, il a quitté les Gones deux ans pile plus tard, pour rejoindre l’Angleterre et Newcastle moyennant un peu plus de 52 millions d’euros. Deux ans plus tard il s’est encore boniifé sur le marché des transferts.

Une clause libératoire dans son contrat prolongé avec Newcastle

Pour Transfermarkt, le milieu défensif vaut 85 millions d’euros sur ce mercato de janvier, 109,7 millions d’euros par le Centre international d’étude du sport (CIES) et 75,9 millions d’euros par Football Benchmark de KPMG. Mais il faudra peut-être payer plus cher, puisque ESPN souligne que le joueur a une clause libératoire avec les Magpies qui serait de 115 millions d’euros. Le prix à payer pour compenser les quatre saisons et demi qu’il reste au contrat du joueur, récemment prolongé en octobre.

Précédemment payé près de 7,2 millions d’euros brut annuels, Bruno Guimaraes a été augmenté à l’occasion de l’extension de son contrat, à près de 9,6 millions d’euros.