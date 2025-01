PSG. Salaire, bonus, durée, les détails du contrat de Khvicha Kvaratskhelia

Première recrue du Paris SG cet hiver et sûrement le transfert majeur de janvier en Ligue 1, tout au moins au niveau de l’indemnité payée, Khvicha Kvaratskhelia a été officialisé hier soir, vendredi, par sa nouvelle équipe. L’attaquant géorgien de 23 ans arrive du SSC Naples, pour l’en débaucher, le PSG a versé 70 millions d’euros.

Le premier joueur géorgien de l’histoire du club de la capitale a signé un contrat sur quatre ans et demi, à terme du 30 juin 2029. Selon certaines indiscrétions de la presse italienne, il pourrait y avoir une saison de plus en option, pour 2030. Avec le Paris SG, Khvicha Kvaratskhelia percevra lui un salaire annuel estimé à 9 millions d’euros que complèteront l’équivalent de 2 millions de bonus.

« C’est un rêve d’être ici. On m’a dit énormément de choses très positives à propos du Paris Saint-Germain. Je ressens une immense fierté en rejoignant ce grand club et j’ai vraiment hâte de porter mes nouvelles couleurs », a déclaré le joueur pour ses premiers mots accompagnant son arrivée dans la capitale de France.

