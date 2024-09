PSG: Près de 180 M€ payés aux agents en six ans

Le PSG étant l’un des plus actifs sur le mercato, il est logiquement en Ligue 1, celui qui paie le plus de commissions aux agents du football

Si Nasser Al-Khelaïfi martèle à présent que « la star du PSG, c’est notre équipe », en faisant directement référence au départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le club de la capitale n’est pas demeuré inactif sur mercato achevé au début de ce mois de septembre en Ligue 1. Paris a investi près de 170 millions d’euros pour se renforcer, une partie de cet investissement doit servir à payer les commissions des agents qui représentent les joueurs recrutés.

30 M€ en moyenne payés aux agents sur les dernières saisons

Au PSG, elle sont en moyenne ces dernières saisons de l’ordre de 30 millions d’euros et la tendance est à l’augmentation. Sur ses six derniers exercices comptables officiellement publiés par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), Paris a payé près de 180 millions d’euros en honoraires aux agents et intermédiaires.

Le PSG paie près du quart des honoraires des clubs de Ligue 1 réunis

C’est le plus haut total dans le football français, avec un pic à quasiment 40 millions d’euros (39,4 M€) enregistré au bilan de la saison 2022. A lui seul, le Paris Saint-Germain assume quasiment le quart de toutes les commissions versées par l’ensemble des équipes qui composent avec lui la Ligue 1.

