PSG ou Barça: Qui va désormais se qualifier selon les bookmakers ?

C’est mal embarqué pour le PSG en Ligue des champions. Mais la vérité des statistiques n’est pas toujours celle du terrain. Et heureusement.

La remarque partagée hier mercredi, dans la foulée du revers concédé (3-2), par le PSG face au Barça, est sévère. Elle émane d’Opta qui écrit : « Paris a perdu un match aller à domicile en phase à élimination directe de la Ligue des Champions pour la 5e fois de son histoire. Jamais le PSG n’a réussi à inverser la tendance au match retour ». Mais puisque les statistiques sont (aussi) faites pour être contrariées, gageons pour les hommes de Luis Enrique, que la tendance s’inverse en Catalogne.

Le PSG était le favori au tirage, il ne l’est plus désormais

Il est pourtant peu de raisons d’y croire au sens strict des dates et chiffres analytiques. En même temps, preuve que tout arrive, voilà un mois à l’annonce du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, les bookmakers de France plaçaient le Paris Saint-Germain en favori de la double confrontation, avec dès l’aller, au mieux un succès au pire un match nul. On sait maintenant ce qu’il en est.

Vers un nul ou un succès du Barça au retour au Camp Nou ?

Cela faisant qu’il y a encore de l’espoir et ce, malgré l’inversion complète de la tendance chez les opérateurs du jeu. Car désormais, à la question « quelle équipe va se qualifier ? », la cote du FC Barcelone a chuté (comprendre qu’elle est donc jugée plus probable) à la moyenne de 1,15, quand celle du PSG s’est inversement accentuée à 3,5 contre un (et jusqu’à 3,62 sur le site Vbet). Il se dessine pour le match retour en Catalogne, un match nul 1-1 en évidence, sinon une courte victoire 1-0 du Barça. Rendez-vous dans cinq jours, le 16 avril, pour le deuxième round.