PSG. Nouvelle et puissante agence de représentants pour Nuno Mendes

Le latéral du PSG Nuno Mendes est désormais représenté par le nouvelle structure, AS1.

C’est un bouleversement dans un secteur des agences sportives, qui évolue de plus en plus. Particulièrement vers les plus gros acteurs. Et celui-ci en est un, puisqu’un groupement d’investisseurs américains rangés sous le nom de Bruin Capital, vient de réaliser une opération de consolidation stratégique en fusionnant trois agences de représentation de footballeurs : Nomi Sports, Positionumber et Promoesport.

L’opération, valorisée à 310 millions d’euros, dessine les contours d’un nouvel acteur majeur du marché des agents sportifs. Baptisée AS1, cette nouvelle structure basée à Londres représente déjà plus de 300 joueurs et entraîneurs issus de 35 pays. Le portefeuille de talents parle de lui-même : Luis Díaz (Liverpool), Bruno Fernandes (Manchester United), Moses Caicedo (Chelsea), le nouvel entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, mais aussi le latéral portugais du Paris SG, Nuno Mendes, figurent parmi les têtes d’affiche de ce nouveau groupe.

Un ancien de l’Atlético Madrid à la barre de AS1

Derrière cette fusion, une vision ambitieuse portée par George Pyne, fondateur de Bruin Capital. « Chaque athlète peut devenir une marque mondiale », explique-t-il dans un communiqué, annonçant une approche résolument moderne de la représentation sportive. À la barre d’AS1, Ignacio Aguillo, ancien banquier d’investissement passé par l’Atletico Madrid, incarne cette nouvelle génération d’entrepreneurs du sport. Un parcours qui symbolise la mutation en cours dans l’écosystème sportif.

Au-delà du périmètre sportif, cette fusion intervient dans un contexte où la FIFA évalue à 888 millions de dollars les revenus des agents en 2023, confirmant l’attractivité et les enjeux économiques de ce secteur.