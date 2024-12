PSG. Nike et le PSG dévoilent une collection inspirée du cyclisme

Nike réunit les univers du foot et du cyclisme dans sa dernière collection produite pour le PSG.

Quand deux univers sportifs se croisent puis se rejoignent. Pour sa dernière collection dédiée au Paris SG, l’équipementier Nike a pris le monde du cyclisme en référence, pour produire toute une collection vestimentaire lifestyle baptisée « »Cycling Redefined ».

L’inspiration puise directement dans les souvenirs dorés du cyclisme français, ces années entre 1905 et 1967 où le Parc des Princes battait au rythme du Tour de France. Cinquante-deux arrivées et vingt-six triomphes nationaux ont façonné une romance intemporelle entre Paris et la petite reine.

Une collection lifestyle intitulée « Cycling Redefined »

La collection « Cycling Redefined » capture cette époque : une palette de couleurs vintage, des typographies évocatrices des équipes cyclistes des années 1950, et une attention porttée aux détails. Deux modèles exclusifs d’Air Max TN—en beige et en noir—complètent parfaitement cette immersion nostalgique.

Pour marquer ce lancement, le PSG a orchestré une rencontre réunissant des personnalités du sport. Luis Enrique, entraîneur du PSG et passionné de cyclisme, a partagé un moment privilégié avec les coureurs de Groupama-FDJ Stefan Küng et Quentin Pacher, ainsi que leur manager Marc Madiot. L’artiste espagnol Edgar Plans a ajouté sa touche personnelle en personnalisant des vélos pour l’occasion, transformant cet événement en véritable célébration artistique et sportive.

