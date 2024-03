PSG: Les détails du budget de la Real Sociedad cette saison 2023-2024

Qu’elle gagne ou perde son huitième de finale retour à domicile en Ligue des champions contre le PSG, la Real Sociedad bouclera sa saison avec des revenus en progression.

La Real Sociedad, engagée dans la phase finale de la Ligue des champions, face au PSG en huitièmes de finale (0-2 à l’aller), après avoir terminé à la quatrième place de La Liga lors de la saison 2022-2023, a dressé un budget ambitieux pour la saison en cours, lors de la dernière Assemblée générale des actionnaires.

La Real Sociedad anticipe des revenus plus élevés grâce à la C1

Prévoyant des recettes supérieures grâce à sa participation en Ligue des champions, le club projette de clôturer la saison avec des revenus de 162,6 millions d’euros. D’autre part, on s’attend à ce que les dépenses atteignent 161,5 millions d’euros, laissant une marge de bénéfice projetée de 1,1 million d’euros, si les prévisions se concrétisent.

Transferts et frais de fonctionnement sont en hausse

Un examen plus approfondi de la structure des dépenses révèle que la catégorie qui a connu la plus forte croissance entre les saisons précédentes est celle des « Autres dépenses d’exploitation ». Cette catégorie a augmenté de près de 40 %, passant de 25,5 millions d’euros en 2021-2022 à 34,5 millions d’euros la saison dernière. Dans cette section, la Real Sociedad inclut des services extérieurs, des déplacements, des frais d’acquisition de joueurs, des impôts et d’autres frais de gestion courante.

Un match retour à disputer au PSG en Ligue des champions

Avec la perspective de la Ligue des champions, le club a déjà dépassé les attentes en atteignant les revenus projetés en passant la phase de groupes. Actuellement, il attend le match retour des huitièmes de finale contre le Paris Saint-Germain.

Depuis sa fondation en 1909, la Real Sociedad a connu une évolution significative, notamment sous la présidence de Jokin Aperribay depuis 2008. Avec de multiples actionnaires qui, selon les accords, ne détiennent pas plus de 2 % des titres, le club cherche à maintenir une gestion équilibrée et solide sur la voie du succès.