Le PSG inaugure une nouvelle académie au Maroc

Achraf Hakimi était au Maroc pour inaugurer la nouvelle académie du PSG.

Le Paris Saint-Germain a célébré ce lundi l’ouverture officielle de sa nouvelle académie de football au Maroc, à Casablanca. Un événement marqué par la présence du défenseur parisien et star marocaine Achraf Hakimi. Installée depuis septembre dernier, la PSG Academy Maroc propose une formation aux jeunes Marocains, filles et garçons de 4 à 18 ans.

Avec près de 300 inscrits, l’académie dispose d’infrastructures haut de gamme, encadrées par des coachs formés à la méthodologie du centre de formation parisien. Cette nouvelle implantation au Maroc traduit les liens qui unissent le PSG et ce pays passionné de football. Le Maroc est ainsi le 10e pays en termes de fans sur les réseaux sociaux du club de la capitale.

Le PSG étend son influence au Maroc

« Nous sommes extrêmement fiers d’inaugurer officiellement la PSG Academy Maroc, en présence d’Achraf Hakimi, joueur emblématique de notre équipe première », jubile la directrice diversification & merchandising du PSG, Nadia Benmokhtar. « Sa participation à cet événement est un symbole fort, non seulement pour les jeunes talents marocains de notre Academy, mais aussi pour le programme PSG Academy dans son ensemble. Celui-ci a pour mission de transmettre la méthodologie d’entraînement du Paris Saint-Germain, qui fait aujourd’hui la renommée de notre centre de formation et de notre équipe professionnelle. Toutes les conditions sont réunies pour que la PSG Academy connaisse un immense succès au Maroc. »

Achraf Hakimi en parrain de la première promotion

Au-delà du volet sportif, la PSG Academy Maroc œuvre également dans une démarche solidaire. En collaboration avec la Fondation Achraf Hakimi, elle a offert dix bourses d’inscription à des enfants issus de milieux défavorisés. Une initiative qui incarne les valeurs d’entraide chères au Paris Saint-Germain.

« Pour moi, c’est bien plus qu’un simple projet ; c’est une vision d’engagement envers le développement des enfants de mon pays », poursuit Achraf Hakimi. « La PSG Academy Maroc n’est pas seulement une école de football, c’est un espace vibrant où chaque enfant a l’opportunité de grandir, de s’épanouir et de nourrir ses rêves. Être ici avec les enfants de la Fondation Achraf Hakimi pour cette inauguration et observer l’étincelle de passion et de détermination dans leurs yeux me touche profondément, car je me revois en eux, porté par mes propres espoirs et défis. »

Le défenseur marocain a profité de l’événement pour échanger avec les enfants et donner le coup d’envoi du premier entraînement.