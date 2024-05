PSG: Le speaker du Parc des Princes tire sa révérence

Dimanche sera la dernière pour Michel Montana en tant que speaker du PSG.

Michel Montana range son micro. Après 30 ans passés au service du Paris Saint-Germain le speaker officiel du club arrête pour une retraite bien méritée. Depuis ses débuts en 1994 jusqu’à son ultime match, il a rythmé près de 700 rencontres du PSG et toutes ces années, il a tissé un lien particulier avec le fans de son équipe.

Michel Montana prend sa retraite après 30 ans au micro

« La voix légendaire de Michel a créé un lien fort avec les supporters parisiens. Michel restera à jamais dans le cœur des fans du club », salue par communiqué le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. « Nous sommes reconnaissants pour les 30 années passées ensemble et remercions Michel pour sa passion et son dévouement, tout en lui souhaitant une retraite bien méritée. »

« Chers supporters du Paris Saint-Germain, après trois décennies, il est venu le moment pour moi de mettre un terme à ma carrière de speaker au Parc des Princes », ajoute Michel Montana. « Mon ultime match aura lieu ce dimanche. Au fil de ces années, j’ai éprouvé une affection sans borne pour ce métier. J’ai toujours eu à cœur de me voir comme un trait-d’union entre le Club et vous, fidèles supporters. Ce lien, teinté de rouge et de bleu, cette connexion sonore, a su traverser les époques. C’est avec une immense fierté que je contemple toutes ces belles années. »

Le PSG lui rendra honneur à la reprise de la saison prochain

Figure incontournable du football français, Michel Montana a été honoré à plusieurs reprises du titre de meilleur speaker de la Ligue 1. En reconnaissance de son dévouement, un hommage lui sera rendu en début de saison prochaine.