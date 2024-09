PSG le 8e, les 16 meilleurs clubs sur EA FC 25

Le Real Madrid de Bellingham, Vinicus Jr et Mbappé a le collectif le plus fort du jeu EA FC 25.

Elle reste la meilleure équipe française du titre de l’éditeur Electronic Arts, mais sa force est en baisse et pour la première fois depuis 2013, sa note d’ensemble est inférieure à 5 étoiles. Elle, c’est le PSG, et sa force est celle donnée dans le jeu EA FC 25 à sortir prochainement, le vendredi 20 septembre.

Le PSG perd ses cinq étoiles sur EA FC 25

Le PSG est donc en baisse, il est vrai désormais privé des services de Kylian Mbappé, le deuxième meilleur joueur du titre, noté à 91 derrière Rodri et devant Erling Haaland et Aitana Bonmatí, qui justifient tous de la même note de 91. Le Paris Saint-Germain est le 8e meilleur club d’un classement que dominent logiquement le Real Madrid, champion d’Europe en titre et Manchester City, qui l’était la saison d’avant.

4 clubs allemands et 7 Anglais dans le top 16

La surprise est de voir le champion allemand, Bayer Leverkusen si haut placé dans la hiérarchie, devant le PSG et devant également le Borussia Dortmund, finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions. Mais toujours derrière le Bayern Munich, la valeur sûre. Les clubs allemands sont par ailleurs parmi les dominants dans le peloton des meilleurs effectifs, au nombre de quatre sur le top 16, mais les Anglais restent les meilleurs avec 7 clubs dans les 16.

