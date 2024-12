PSG. La valorisation de Kimpembe s’effondre sur le mercato

Presnel Kimpembe n’a plus rejoué depuis plus d’un et demi et ça influe sur sa valorisation marchande.

C’est forcément une conséquence logique, compte tenu de sa situation sportive après bientôt deux ans sans jouer le moindre match officiel. Mais c’est encore plus clair traduit par des chiffres. victime d’une rupture d’un tendon d’Achille, au cours d’un Classique du PSG face à l’OM, Presnel Kimpembe ronge son frein depuis le 26 février 2023.

Cette saison signe son retour, à l’entraînement tout du moins, car en match, son entraîneur Luis Enrique ne l’a toujours pas retenu sur la feuille, autrement qu’à l’occasion de la récente rencontre face au Bayern Munich en Ligue des champions, qu’il n’a toutefois pas joué. Conséquence donc, de cette absence qui dure, Presnel Kimpembe voit sa valorisation sur le marché des transferts s’effondrer cette saison.

Le PSG l’a prolongé il y a un an jusqu’en 2025

En 2022, alors encore sous contrat jusqu’en 2025, le défenseur central formé au club et international français était estimé entre 40 et 50 millions d’euros par toutes les études d’alors : Transfermarkt, l’Observatoire du football et autre Football Benchmark. Aujourd’hui, avec un contrat prolongé il y a un qui court jusqu’en 2026, il n’en vaut plus que de huit à dix fois moins.

Pour autant, le Paris SG lui a montré un vrai signe de confiance et de reconnaissance en le prolongeant en décembre dernier, sans quoi le joueur aurait été libre de négocier ailleurs son futur à compter du passage vers la nouvelle année. c’est-à-dire dans vingt-cinq jours, ce samedi 7 décembre.