PSG: La réaction de Nasser Al-Khelaïfi au 12e titre en Ligue 1

Nasser Al-Khelaïfi a tenu à féliciter Luis Enrique et ses hommes après le douzième titre de champion de France de son club.

L’Olympique Lyonnais ayant dominé l’AS Monaco ce dimanche en début de soirée, le Paris Saint-Germain a, par effet de ricochet, conquis son 12e titre en Ligue 1. L’équipe dirigée par Luis Enrique a dominé la saison 2023-2024 avec une seule défaite au cours des 31 premières journées, égalant ainsi les performances des saisons 2013-2014 et 2015-2016. Cette année, le PSG a réussi à rester invaincu depuis septembre 2023, établissant une série impressionnante de 26 matches sans défaite en championnat.

Heureux Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG salue ses troupes

Nasser Al-Khelaïfi, le président du club champion de France a réagi par communiqué à la nouvelle : « Gagner le championnat est fantastique, mais remporter la Ligue 1 pour la douzième fois est encore plus spécial pour tous ceux qui sont liés au Paris Saint-Germain. Félicitations à tous les joueurs, à notre entraîneur Luis Enrique et à son staff, à Luis Campos et à son département, ainsi qu’à tous les membres du Club. Depuis le début de la saison, l’équipe est tellement collective et unie. Je n’oublie pas les supporters, qui ont été extraordinaires, quel que soit le résultat. Nous allons profiter de ce moment en famille. Et aussi continuer à travailler dur, match après match, jusqu’au dernier moment de la saison. »

Le PSG reste en course pour un quadruplé totalement inédit dans le foot français

La victoire en Ligue 1 de cette saison est le deuxième titre du PSG en 2023-2024, après le Trophée des champions remporté en janvier contre Toulouse. Le club de la capitale désormais libéré des contraintes du championnat peut en viser deux de plus avec la Coupe de France dont il disputera la finale face à l’Olympique Lyonnais, mais surtout la Ligue des champions qu’il n’a encore jamais gagné, avec une demi-finale à disputer au Borussia Dortmund. Le PSG est en lice pour un quadruplé totalement inédit dans l’histoire du football français.