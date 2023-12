PSG judo signe le 1er partenariat de son histoire avec le sponsor maillot du foot

Le logo de Qatar Airways s’incruste sur les kimonos du PSG Judo.

Le Paris Saint-Germain Judo et Qatar Airways ont annoncé ce vendredi un partenariat de trois ans, jusqu’au 30 septembre 2024. La compagnie aérienne nationale du Qatar devient ainsi le premier partenaire de l’histoire de la section judo du club parisien. La collaboration comprend une visibilité pour Qatar Airways sur les kimonos des athlètes du PSG Judo lors des entraînements et des compétitions nationales et européennes.

Qatar Airways devient partenaire majeur du PSG Judo pour trois ans

Elle englobe également des campagnes digitales et des expériences conceptuelles pour les fans parisiens et les usagers de la compagnie aérienne. Grâce à ce partenariat, Qatar Airways, également sponsor majeur sur le maillot de la section football et le PSG Judo proposeront diverses expériences hors du commun. La première se déroulera le 9 décembre, à l’occasion de la Ligue des champions à Belgrade en Serbie. Des invités auront suivront les coulisses de cette compétition, directement au contact des judokas du club qui aspirent à remporter leur premier trophée dans cette compétition.

La compagnie aérienne élargit son portefeuille de partenariats sportifs

« Nous sommes ravis de voir Qatar Airways renforcer son engagement auprès de la famille Paris Saint-Germain et en particulier auprès de sa section judo », se félicite par communiqué le président du Paris Saint-Germain Judo, Djamel Bouras. « C’est une compagnie aérienne ambitieuse, l’une des plus prestigieuses au monde. En figurant au plus près de nos athlètes, Qatar Airways démontre sa grande implication dans le sport de manière générale et son soutien à des judokas engagés dans l’une des plus grandes années de leur carrière à l’approche de la Ligue des Champions et de l’échéance olympique à Paris. »

Cet engagement s’inscrit dans la politique globale de Qatar Airways qui vise à soutenir un large éventail de disciplines sportives, renforçant ainsi la présence de la compagnie dans l’univers du sport international.