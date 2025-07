PSG, Dembélé. C’est quoi le Top 5 mondial des plus gros salaires du football ?

Ousmane Dembélé pourrait approcher le Top 5 mondial des plus gros salaires du football.

Fort de sa saison exceptionnelle, à titre collectif comme individuel (35 buts plus 16 passes décisives), Ousmane Dembélé pourrait prolonger l’aventure avec le Paris Saint-Germain. Et alors l’attaquant international français deviendra-t-il, selon L’Equipe ce jeudi, un joueur « du Top 5 mondial » au niveau salarial.

Le quotidien sportif n’en dit pas plus, si ce n’est qu’il précise un salaire en-deçà des 30 millions d’euros net de Lionel Messi à son époque parisienne. Encore faut-il entendre ce que signifie exactement « Top 5 », si c’est effectivement à l’échelle du globe ou sur le seul Vieux Continent. Car dans le monde, les joueurs les mieux payés ne sont pas en Europe, mais au Moyen-Orient.

Cristiano Ronaldo, Benzema et Mané écrasent la concurrence

Ils sont trois au sommet de la pyramide avec Cristiano Ronaldo et ses émolument records de 215 millions d’euros annuels, hors primes avec Al-Nassr, suivi de Karim Benzema (Al-Ittihad) à 100 millions par an et Sadio Mané (Al-Nassr), à 40 millions. Dans leur cas, l’expression est en net. Au contraire des deux qui le suivent, que sont Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le capitaine de l’équipe de France approche les 32 millions bruts annuels avec le Real Madrid, tandis que le Norvégien dépasse les 30 millions (30,8 M€), depuis sa prolongation sur presque dix ans, avec Manchester City.

Suivent Vinicius Jr (Real Madrid, 30 M€), Robert Lewandowski (FC Barcelone, 26 M€) et Harry Kane et Jamal Musiala (Bayern Munich), à 25 M€.