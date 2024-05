PSG: Comment la victoire du BVB plombe l’action boursière… de Manchester United

La victoire du Borussia Dortmund prive définitivement Manchester United de la prochaine Ligue des champions.

C’est une des conséquences pouvons-nous dire insolite de la victoire du Borussia Dortmund sur le Paris Saint-Germain, hier mercredi en demi-finale aller de la Ligue des champions. En s’imposant 1-0 sur sa pelouse, le BVB est en effet ce jeudi matin l’origine de la chute observée sur la place boursière de l’action du club anglais de Manchester United.

La victoire du BVB sur le PSG assure 5 places à l’Allemagne

Par quelle raison cela s’explique-t-il ? Parce qu’avec ce succès, les Borussen ont garantie à la Bundesliga allemande d’avoir cinq représentants la saison prochaine au lieu de quatre. Une aubaine qui justement profite au club de Dortmund, présentement classé cinquième en championnat. Mais qui de fait prive et la France et l’Angleterre de cette place à laquelle les deux nations pouvaient encore prétendre.

En quatre-vingt dix minutes donc, le Borussia a annihilé les derniers espoirs de Manchester United de disputer la prochaine Ligue des champions. Les Mancuniens sont en effet sixièmes de la Premier League et s’ils peuvent encore mathématiquement doubler les Spurs de Tottenham devant eux, ils est désormais trop tard pour recoller au top 4 qualificatif.

Entre investissements et déconvenues sportives, l’action de MU fait du yo-yo

De fait ce jeudi, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, l’action de Manchester United a perdu un point et demi sur 24h et sur une plus longue période, elle est certes en progression de 8% depuis le début de l’année, notamment sous l’effet de l’entrée au capital de Jim Ratcliffe, mais elle demeure bien inférieure à ce qu’elle était un an auparavant et plus encore sur une période de cinq ans.