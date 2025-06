PSG. Combien rapporte au PSG la qualif en 1/4 de la Coupe du monde des clubs ?

Le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde des clubs.

Net et sans bavure. Le Paris Saint-Germain a facilement composté son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde des clubs en 2025 en écartant l’Inter Miami de Lionel Messi (4-0). Plus tard dans la soirée sera connu le futur adversaire, qui sera soit le Bayern Munich soit les Brésiliens du Flamengo.

Un bonus de 111,5 M€ pour l’accession aux quarts

Dans cette attente le PSG est d’ores-et-déjà certain de percevoir une substantielle prime de 13,5 millions de dollars (11,5 M€), comme le vaut l’accession aux quarts de finale d’après la grille de répartition de la FIFA qui organise l’événement. C’est un bonus qui s’ajoute au reste déjà gagné dans la compétition. A savoir que chaque victoire dans la phase de groupes était bonifiée de 2 millions de dollars (1,7 M€) ; le PSG en compte deux sur l’Atlético Madrid puis les Seattle Sounders.

Plus de 12 M€ par match joué par le PSG

En plus, il y a la part à la participation. Elle est plus conséquente pour les clubs européens et est calculée sur le classement au coefficient. Pour Paris, elle équivaut à 27 millions d’euros. Avec la prime d’accessits aux huitièmes, le Paris Saint-Germain cumule donc à ce stade du tournoi près de 49 millions d’euros. Sur quatre matchs joués dans la compétition, cela revient à 12 millions d’euros par rencontre. Pas mal et cela pourrait être bien plus encore si d’aventure le club poursuit dans cette Coupe du monde des clubs nouvelle formule ; une demi-finale rapportant 21 millions de dollars en plus (18 M€).