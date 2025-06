PSG. Détail des primes déjà gagnées en Coupe du monde des clubs

Déjà presque 30 M€ gagnés par le PSG au Mondial des clubs.

Une première défaite concédée la nuit dernière aux Brésiliens du Botafogo (0-1) qui ne remet rien aux possibilités de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Mais le Paris Saint-Germain, après son large succès initial (4-0) sur l’Atlético Madrid, n’est plus certain de terminer premier de son groupe B.

Financièrement, d’être premier ou deuxième ne change rien dans la grille de répartition des primes de la FIFA. Seule la qualification compte. Elle vaut 7,5 millions de dollars (6,5 M€) en plus, pour les seize clubs qui seront conviés à disputer la phase éliminatoire. En revanche, la défaite concédée au Botafogo fait perdre de 1 à 2 millions de dollars (de 865 000 à 1,7 million d’euros), comme l’équivalence d’un match nul ou d’une victoire.

Presque 15 M€ par match disputé pour le PSG

En la circonstance, le PSG a donc déjà gagné 2 millions de dollars de son succès sur l’Atlético. Et beaucoup plus, à l’ajout du bonus de participation prévu par la FIFA. Son calcul est plus incertain, il dépend à la fois de la géographie des équipes et de leur notoriété et performance. Les clubs de l’UEFA sont les mieux considérés, ils se partagent un prize money compris entre 12,81 et 38,19 M$ (11,12 à 22,14 millions d’euros).

Selon nos estimations à Sportune, cela vaudra au PSG l’équivalence de 27 millions d’euros. Qui, à l’ajout du premier succès enregistré dans le tournoi, valent donc un total de presque 29 millions pour Paris. Ou, à ce stade du format, presque 15 millions d’euros par match disputé. Tout bénef…