PSG: A combien s’élève la masse salariale et quelle est son évolution dans le temps ?

Au PSG, les salaires pèsent 77% du chiffre d’affaires hors opérations de trading.

Elle gonfle, à mesure que le club accroît ses revenus, mais parfois elle déborde, comme au cours de la saison 2022-2023 sous l’effet des Mbappé, Messi et Neymar ; à presque 730 millions d’euros, charges sociales comprises, elle était alors la plus élevées de tout le monde sportif. Elle, c’est la masse salariale du PSG qui justifie au moins pour grosse partie, la présence du club en demi-finale de la Ligue des champions.

Une masse salariale record pour le PSG en 2022

C’est lui le club parisien, qui investit le plus sur les salaires des joueurs et le staff de son groupe professionnel, lui et le FC Barcelone à un niveau sensiblement proche pour les deux clubs dominants sur ce critère en 2023. En dix ans, entre le bilan du 30 juin 2014 et le dernier exercice clos, la masse salariale du Paris Saint-Germain a augmenté de 159%. Même 205%, si l’on prend en référence la saison 2022, pour la plus marquante.

Plus de deux fois et demi supérieure à celle du Borussia Dortmund

En France, Paris n’a à ce niveau aucun égal avec les autres clubs. En 2023, elle est presque quatre fois supérieure à celle de l’Olympique Lyonnais qui suit. Pour comparaison avec l’affiche du soir qui l’oppose au Borussia Dortmund, elle dépasse de plus de deux fois et demi celle du club allemand, à 236,2 millions d’euros en 2023.