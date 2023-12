PSG: 11 milieux en fin de contrat pour remplacer Zaïre-Emery et Ruiz

Warren Zaire-Emery comme Fabian Ruiz sur le flanc, le PSG cherche à se renforcer au milieu.

Fabian Ruiz après Warren Zaïre-Emery. Le PSG cumule les forfaits dans l’entre-jeu de son milieu de terrain. L’Espagnol a été victime d’une luxation de l’épaule, ce dimanche au Havre, après l’international français, en délicatesse avec sa cheville droite, depuis son premier match international sous le maillot bleu. Ces forfaits pourraient pousser le Paris Saint-Germain à se renforcer au poste dans le courant du mercato. Il s’agirait alors de recruter malin, un profil le moins couteux autant que le plus flexible, puisqu’il cédera sa place aux revenants une fois les deux titulaires guéris.

Le PSG vise un renfort au milieu pour suppléer les blessés

La solution pourra peut-être passer par le recrutement d’un joueur en bout de contrat avec son club, car elle peut-être la moins onéreuse si d’aventure le ou les concernés désirent quitter leur équipe ; janvier est en effet pour ceux liés contractuellement jusqu’au 30 juin, la dernière fenêtre pour espérer une indemnité. Des milieux axiaux, il s’en trouve beaucoup dans cette situation, nous les avons classés selon trois types de catégories : les ex du PSG, qui présentent l’avantage de parfaitement connaître la maison, les joueurs de la Ligue 1 actuelle, déjà rompus aux joutes du championnat et les profils plus premium, mais forcément moins accessibles.

Plusieurs anciens du club arrivent en fin de contrat

Les anciens parisiens sont au nombre de quatre. Dont un que les supporters ne bouderaient pas, même ceux qui ont regretté son départ : l’international français Adrien Rabiot, en fin de bail avec la Juventus. Il est néanmoins de tous les joueurs à venir, celui qui justifie de la cote la plus chère sur le marché et la Juventus ne tient pas à le perdre. Pour d’autres ex, Rafinha s’est exilé au Qatar et le Polonais Grzegorz Krychowiak a choisi l’Arabie Saoudite. Quant à Idrissa Gueye, il termine son contrat avec les Toffees d’Everton.

Des joueurs rompus aux matchs de la Ligue 1

Pour la Ligue 1, il faut lorgner au RC Strasbourg où évolue Ibrahima Sissoko, sinon au FC Nantes, le club de Samuel Moutoussamy. A moins d’aller chercher chez le rival, l’Olympique de Marseille, pour négocier le transfert de Pape Gueye, dont la saison n’a pas encore débuté, puisqu’il purge une suspension de quatre mois, dans le cadre de son transfert avorté à Wtaford. Son retour est nénamoins imminent puisque prévu ce 10 décembre.

Quelques cracks plus ou moins avancés dans leur carrière

Restent enfin les pistes les plus excitantes chez les joueurs en fin de contrat. Pas les moins chers ni les plus faciles à toucher. Au Real Madrid notamment, où jouent deux des meilleurs centraux de leur génération : l’Allemand Toni Kroos et l’ancien Ballon d’or croate, Luka Modric. Eux sont au crépuscule de leur carrière, comme le champion d’Europe italien, Jorginho avec Arsenal. Plus jeune, il y a le Polonais Piotr Zielinski, l’un des grands artisans du succès du Napoli en Serie A, la saison dernière.