Oleksandr Usyk retrouve Tyson Fury pour la revanche de l’année 2024 en boxe.

Le combat de l’année, certainement l’un des plus attendus de l’histoire des poids lourds, se tiendra ce samedi 21 décembre à Riyad. L’un défendra ses ceintures WBA, WBO et WBC face à l’autre qui les avait avant lui, dans une revanche explosive. Usyk – Fury 2024 en direct streaming est à voir en exclusivité seule sur DAZN, la plateforme du foot et des sports de combat, qui devient de plus en plus incontournable.

Suivez Usyk – Fury 2024 en direct streaming

Usyk – Fury 2024 en direct streaming c’est à Riyad et en exclu sur DAZN

Sept mois après leur premier affrontement dans la capitale saoudienne, qui avait vu l’Ukrainien l’emporter aux points sur décision partagée, infligeant à Fury sa première défaite en carrière professionnelle, les deux géants se retrouvent pour un combat qui s’annonce déjà légendaire.

L’un des combats les plus attendus de l’histoire de la boxe

L’enjeu est colossal pour les deux boxeurs. Usyk, invaincu en 22 combats, doit absolument s’imposer pour conserver sa suprématie dans la catégorie, après avoir déjà cédé sa ceinture IBF à Daniel Dubois. De son côté, le « Gypsy King » (34 victoires, 1 défaite, 1 nul) cherchera à effacer l’affront du premier combat et reconquérir les titres majeurs des poids lourds.

Des offres sur l’abonnement de la plateforme britannique

Le combat principal est prévu pour 23 heures et sera accessible via un système de pay-per-view à 19,99 euros. DAZN propose actuellement des offres promotionnelles sur ses abonnements, avec notamment la formule Unlimited à 19,99 euros par mois pendant un an au lieu de 29,99 euros.

La soirée sera commentée et analysée en direct par les experts de la chaîne, qui décrypteront les performances des deux champions avant, pendant et après ce combat qui promet d’entrer dans l’histoire de la boxe.