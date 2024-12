ASSE - OM : Qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Dans le choc entre l’ASSE et l’OM, c’est Marseille qui a les faveurs des bookmakers.

L’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille s’affrontent ce dimanche après-midi pour les 32es de finale de la Coupe de France et les bookmakers du pays voient les Phocéens franchir l’obstacle stéphanois sans trop de difficultés.

La qualification marseillaise est ainsi évaluée à 1,30 contre 3,15 pour les Verts, un écart significatif qui traduit la différence de niveau supposée entre les deux formations. Sur le match seul, l’OM est également favori avec une cote de victoire 1,45, le nul est à 4,20 et la victoire stéphanoise à 5,80.

Vers un succès 1-0 de l’OM sur la pelouse de l’ASSE ?

Dans le détail des scores exacts, les opérateurs privilégient un succès marseillais par un but d’écart. Le 0-1 et le 0-2 apparaissent comme les scénarios les plus probables avec des cotes respectives de 5,70 et 5,80. Un match nul 1-1 après 90 minutes n’est pas exclu (6,30), tandis qu’une victoire des Verts sur le plus petit des scores est cotée à 12,00.

Côté buteurs, Mason Greenwood fait figure de favori avec une cote de 2,08. Les autres attaquants de l’Olympique de Marseille, Luis Henrique et Neal Maupay, suivent de près (2,60 et 2,70), devant le plus jeune Elye Wahi (2,85). Pour Saint-Étienne, Ibrahim Sissoko représente la meilleure chance de marquer avec une cote de 4,60.

En résumé, les bookmakers anticipent une qualification marseillaise, probablement acquise dans le temps réglementaire sur un score étriqué, avec un avantage marqué pour les attaquants phocéens dans la course au but.