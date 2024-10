L’affrontement entre Ilan Topuria et Max Holloway est l’événement de la nuit à l’UFC 308.

L’UFC fait son grand retour ce samedi 26 octobre avec un combat très attendu dans la catégorie des poids plumes. Le champion espagnol met sa ceinture en jeu face à une légende de la discipline, dans ce qui s’annonce comme l’un des duels les plus explosifs de l’année. Topuria – Holloway 2024 en direct streaming est un choc qui n’est à voir que sur RMC Sport, la chaîne du MMA et de l’UFC en France. Rendez-vous dans la soirée pour ce combat en main event de l’UFC 308.

Suivez Topuria – Holloway 2024 en direct streaming

RMC Sport diffuse le combat Topuria – Holloway 2024 en direct streaming

L’affrontement, programmé en point d’orgue de l’UFC 308 à Abu Dhabi, opposera deux styles bien distincts. D’un côté, l’invaincu Ilan Topuria (15-0) qui a marqué les esprits en détrônant Alexander Volkanovski dans son dernier combat. De l’autre, l’expérimenté Holloway (26-7), récent vainqueur de la ceinture BMF face à Justin Gaethje lors de l’UFC 300. Topuria, qui détient un impressionnant bilan de 7 victoires en autant de combats dans l’UFC, est favori des bookmakers pour cette rencontre.

Les amateurs français pourront suivre l’événement sur RMC Sport 1, avec un début de soirée prévu à 20h30. Le combat principal devrait débuter plus tard dans la nuit, selon la durée des confrontations précédentes, dont le co-main event entre Robert Whittaker et Khamzat Chimaev chez les poids moyens. Pour ne rien manquer de ce rendez-vous majeur, RMC Sport propose actuellement son offre digitale à 19€ par mois avec engagement d’un an, ou 25€ sans engagement. Une formule qui donne accès à l’intégralité des événements UFC sur tous les supports numériques.