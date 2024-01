Prix encore en baisse pour la maison anglaise de Benjamin Mendy

L’ancienne demeure anglaise de Benjamin Mendy, située dans la région du Cheshire, est toujours sur le marché plusieurs mois après, alors que le footballeur français a quitté le Royaume-Uni pour revenir en France et évoluer sous le maillot du FC Lorient. Le temps passe et jusqu’ici elle n’a toujours trouvé preneur et ce, alors que son prix continue de baisser.

Visite en images de la maison à vendre de Benjamin Mendy Image 1 parmi 18

En quelques mois, la maison de Benjamin Mendy a baissé de plus d’1 M€

Sa prestigieuse ancienne demeure, située dans le village de Mottram St Andrew était précédemment proposée à 5 millions de livres puis à 4,5 millions, elle en vaut désormais 4 millions de livres soit, 4,65 millions traduit en euros. Cette résidence exceptionnelle de 1 000 mètres carrés est nichée sur plus de 7 000 mètres carrés de terrain et comprend six suites, un espace de vie à aire ouverte, une salle de jeux, un home cinéma, une piscine, un hammam, une salle de sport et un spa.

Le défenseur du FC Lorient l’a acheté en 2018 à un ancien joueur de cricket

Les points forts de la propriété comprennent une « immense suite parentale avec une zone de chambre voûtée, un dressing équipé et une grande salle de bains attenante ». Le jardin comprend un « terrain de sport, un terrain de basket, de vastes terrasses et un espace cuisine/animation extérieur ». Achetée par Mendy à la légende du cricket Andrew Flintoff en 2018 pour 4,8 millions de livres (5,5 M€), la propriété est commercialisée par Savills. Le quartier est réputé pour être l’un des plus exclusifs du « triangle d’or » du Cheshire, constitué de villages entre Prestbury, Alderley Edge et Wilmslow.