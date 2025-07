Primes du championnat du monde de natation 2025, combien gagnent les médaillés ?

Les Mondiaux 2025 de natation se disputent en ce moment à Singapour.

Les Championnats du monde de natation 2025 de Singapour, qui se déroulent en ce moment et jusqu’au dimanche 3 août, offrent une enveloppe financière totale de 2,73 millions de dollars (2,38 M€) à répartir entre les participants, d’après le barème de répartition que Sportune a consulté. Elle est sensiblement la même qu’aux Mondiaux 2023.

La Fédération internationale de natation ne récompense pas seulement les médaillés mondiaux, mais toutes celles et ceux qui disputent une finale. Soit les huit premiers de chaque épreuve. L’écart de rémunération entre les champions du monde et les huitièmes de finale atteint un rapport de dix pour un. Les médaillés d’or empochent ainsi dix fois plus que les nageurs classés en dernière position primée.

Primes en plus pour les records du monde

Ces primes représentent une source de revenus importante pour les nageurs professionnels, particulièrement dans un sport où les opportunités de rémunération restent limitées comparativement à d’autres disciplines sportives. Pour de nombreux athlètes, ces gains constituent une part significative de leurs revenus annuels.

Une autre prime existe, de 30 000 dollars (26 200 euros), promis à quiconque battra un record du monde. Le Français Léon Marchand l’a fait le premier, ce mercredi, en demi-finale du 200m 4 nages, en 1’52″69.

Les primes du championnat du monde de natation 2025

Médaille d’or = 20 000 dollars (17 426 euros)

Médaille d’argent = 15 000 dollars (13 070 euros)

Médaille de bronze = 10 000 dollars (8 713 euros)

4ème place = 6 000 dollars (5 228 euros)

5ème place = 5 000 dollars (4 356 euros)

6ème place = 4 000 dollars (3 458 euros)

7ème place = 3 000 dollars (2 614 euros)

8ème place = 2 000 dollars (1 742 euros)