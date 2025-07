Léon Marchand. Quelle prime pour son record du monde du 200m 4 nages ?

Un record du monde à 30 000 dollars pour Léon Marchand.

Un an après sa moisson victorieuse des Jeux Olympiques de Paris 2024, Léon Marchand est toujours aussi grand. Sinon plus, car le Toulousain a battu (pardon, pulvérisé) le record du monde du 200m 4 nages, dans le temps exceptionnel de 1’52″69. Soit presque une seconde et demi en moins que le précédent record détenu par l’Américain Ryan Lochte.

30 000$ pour un record du monde battu aux Mondiaux 2025 de natation

Ce n’était pas encore la finale pour Léon Marchand qui pourra viser plus demain jeudi, dans l’ultime rendez-vous de la spécialité, au cours de ces Mondiaux 2025 de natation. S’il est sacré, il recevra la prime dédiée à tous les médaillés d’or. Mais déjà ce record du monde va-t-il lui rapporter la rondelette somme de 30 000 dollars (environ 26 000 euros).

C’est en effet la récompense prévue par l’organisation à toutes celles et ceux qui battront un record du monde. Léon Marchand est le premier de ces championnats. Le nageur de 23 ans peut tout rafler, sportivement et financièrement. Il vient de prouver qu’il était prêt à cela.