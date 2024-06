Pourquoi ne voit-on pas le maillot de la France sur la promo du mode Euro de EAFC 24 ?

EAFC 24 a dévoilé hier les visuels promotionnels de son mode Euro 2024. Toutes les nations portent leur maillot distinctif. Toutes, à l’exception de la France…

Alors que l’Euro 2024 approche à grands pas, EA Sports FC a lancé un mode de jeu dédié à cette compétition. Mais une surprise attendait les joueurs : les maillots de l’équipe de France sont absents de la campagne visuelle promotionnelle dévoilée ce jeudi par l’éditeur du titre.

Pas de maillot Nike de la France sur le visuel partagé par EAFC 24

Le mode Euro 2024 d’EA Sports FC permet aux joueurs de contrôler les 24 équipes qualifiées pour le tournoi ou de créer leur propre compétition avec des équipes non qualifiées. Pour promouvoir cette nouvelle fonctionnalité, EA a publié une couverture mettant en avant plusieurs stars du football comme Jude Bellingham, Alvaro Morata et Virgil van Dijk, chacun vêtu de la tenue de son équipe nationale. Cependant, les fans ont rapidement remarqué qu’Ousmane Dembélé, représentant la France, portait un maillot non officiel, dépourvu de l’écusson des Bleus et du logo Nike.

Un accord entre la FFF et l’éditeur rival Konami

De prime abord, cela ne concerne que les images promotionnelles, pas la pratique en elle-même, l’atteste la séquence partagée par EA Sports sur les réseaux sociaux avec plusieurs passages des Français dont un qui montre Antoine Griezmann dans son ensemble Nike. Pourquoi en ce cas ne voit-on pas le bleu maillot des partenaires de Mbappé, avec les autres sur le visuel d’annonce ? Parce que EA Sports ne possède pas les droits nécessaires pour utiliser les maillots de la France dans leur matériel promotionnel.

Une déclinaison de l’Euro 2024 sur le titre EAFC 24

Cette situation découle d’un accord entre la Fédération Française de Football et Konami, créateur de eFootball, anciennement connu sous le nom de Pro Evolution Soccer. C’est l’éditeur japonais qui a les droits exclusifs des images promotionnelles de l’équipe nationale française. Le mode Euro 2024 est désormais accessible sur toutes les consoles, y compris Xbox One et PlayStation 5. Les amateurs de football peuvent ainsi plonger dans l’atmosphère de la compétition européenne, malgré les restrictions de licence pour la promotion.