Pogacar et UAE Emirates dominent les primes du Tour de France 2025 après 10 jours de course

Intraitable Tadej Pogcar après dix jours en course sur le Tour de France 2025.

À mi-parcours du Tour de France 2025, lors de la journée de repos à Toulouse, les compteurs des primes distribuées révèlent la domination de Tadej Pogačar et de son équipe UAE Team Emirates. Le coureur slovène occupe la première place du classement individuel des gains avec 39 000 euros empochés.

Derrière lui, l’Italien Jonathan Milan totalise 31 800 euros, suivi du Belge Tim Merlier avec 23 000 euros. Ces trois coureurs se détachent nettement dans la course aux primes individuelles à ce stade de la Grande Boucle. Du côté des équipes, UAE Team Emirates domine également avec 51 560 euros de gains, devançant Visma-Lease A Bike (47 130 euros) et Alpecin-Deceuninck (41 700 euros). Lidl-Trek (39 620 euros) et Soudal-Quick-Step (39 020 euros) complètent le top 5 des formations les mieux rémunérées.

Presque 390 000 euros de primes déjà attribuées

Au total, 389 750 euros ont été distribués aux coureurs et équipes durant ces dix premières étapes. Cette somme représente une partie significative de l’enveloppe globale du Tour de France, dont le vainqueur final recevra 500 000 euros. Les primes sont réparties selon différentes catégories : victoires d’étape (11 000 euros pour le vainqueur), port des maillots distinctifs (500 euros quotidiens pour le jaune, 300 euros pour le vert, à pois et blanc), passages en tête des cols classés (jusqu’à 800 euros pour un col hors catégorie) et sprints intermédiaires (1 500 euros pour le premier).

Le classement final des maillots distinctifs rapporte également des sommes conséquentes : 25 000 euros pour le maillot vert et à pois, 20 000 euros pour le maillot blanc du meilleur jeune, et 50 000 euros pour la première équipe au classement général par équipes. Au total l’organisateur 2 577 731 euros de primes, auxquelles il faut retrancher les 272 481 euros de la taxe de reconversion et des syndicats des coureurs.