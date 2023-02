Mayweather, sa dernière folie vaut 1 M$ et elle n’est pas facile à assumer

2,5 kilos le poids du nouveau collier de Mayweather. Faut-il avoir des épaules de boxeur pour le (sup)porter!

Parti à la retraite en 2017 et son combat remporté contre Conor McGregor, Floyd Mayweather continue de faire parler de lui. Pas pour ses performances sportives, mais pour ses achats loufoques. Habitué à s’afficher sur ses réseaux sociaux avec des grosses voitures et des liasses de billets, cette fois-ci, l’ancien boxeur a été aperçu avec le joaillier Johnny Dang, connu pour vendre des bijoux excentriques à des stars. “Money” lui a acheté un collier un peu particulier, qui vaut 1 million de dollars.

Floyd Mayweather s’offre un bijou à 1 million de dollars

Sur le compte Instagram de l’entreprise du bijoutier vietnamien, Johnny Dang And Co, nous pouvons apercevoir la star américaine avec un énorme collier autour du cou. Celui-ci est composé de 8500 diamants de 300 carats. Ce n’est pas tout, puisqu’il y’a également 2,6 kilos d’or blanc. Comme à son habitude Floyd Mayweather n’a pas fait les choses à moitié et a payé 1 million de dollars, soit 932 930 euros pour se payer son nouveau bijou.

Un collier personnalisé pour Floyd Mayweather

Ce collier a été spécialement fait pour lui. Le logo de la marque de l’ancien boxeur américain a été revisité, puisque le symbole du dollar est au milieu du sigle TMT. (The Money Team). Voir Floyd Mayweather avec Johnny Dang n’a rien de surprenant, tant il a l’habitude de s’acheter des excentricités hors de prix, comme des selleries automobiles en peau de crocodile. Il est donc tout à fait logique de le voir avec le célèbre joaillier, dont l’une des spécialités est de vendre des objets de luxe assez particuliers à des célébrités. C’est lui qui a notamment participé à rendre populaire les “Grillz”, ces fameux bijoux dentaires amovibles. Des artistes comme Beyoncé, Jay Z ou encore Cardi B sont des clients de son magasin.