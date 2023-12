PSG: On a simulé le tirage des 8es de la Ligue des champions

Le PSG sera fixé lundi pour la suite de sa Ligue des champions

Qualifié au bout du suspense, le PSG verra bien les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais il l’abordera en position de deuxième de son groupe F, après son match nul (1-1), concédé sur la pelouse du Borussia Dortmund. Cela suppose que Paris affrontera un premier de poule et qu’il devra se déplacer pour la rencontre retour.

Le PSG termine 2e de groupe de la Ligue des champions

Les potentiels adversaires du champion de France sont : le Real Madrid, le FC Barcelone, la Real Sociedad, l’Atlético Madrid, Manchester City, Arsenal et le Bayern Munich. Selon L’Equipe, c’est le club bavarois que le Paris Saint-Germain a le plus de chances d’affronter. A Sportune, nous avons voulu anticiper le tirage programmé ce lundi midi à Nyon, en Suisse, au siège de l’UEFA, en le simulant via la plateforme DrawInker.

Manchester City le pire tirage pour Paris ?

Et le verdict est ?… Manchester City. Autant dire que l’on ne peut imaginer pire tirage que celui qui opposerait le PSG au club tenant du titre dans cette Ligue des champions. En même temps, existe-t-il un bon tirage dans la position qui est celle du collectif de Luis Enrique ? Peut-être serait-il préférable qu’il hérite d’un club espagnol ; la Real Sociedad pour ne pas la nommer. Comme le disent nos voisins britanniques : « Wait and see »…