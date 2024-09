OM: Un nouveau directeur général pour la section féminine

Un nouveau dirigeant pour renforcer l’OM.

L’Olympique de Marseille se renforce en interne pour accompagner le développement des équipes féminines. Le club vient d’annoncer la nomination de Stefano Petruzzo à la direction générale de la section féminine. Âgé de 39 ans, cet italo-argentin possède une solide expérience internationale, acquise au sein de plusieurs secteurs, allant du consulting à l’aviation, en passant par les médias et bien sûr le sport.

Stefano Petruzzo nouveau DG des féminines de l’OM

« Nous sommes très heureux d’accueillir Stefano à l’OM », l’accueille par communiqué le président de l’OM, Pablo Longoria. « Dans la continuité des efforts effectués afin de structurer le club, notamment dans les domaines sportif et institutionnel, l’apport de son expérience pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées répondent à l’ambition de développer notre section féminine et de voir son équipe première retrouver, dans les meilleurs délais, l’élite du football français. »

Ancien cadre dirigeant des Reds de Liverpool

« C’est un honneur et une fierté pour moi de rejoindre un club aussi prestigieux que l’Olympique de Marseille. La section féminine du club a un potentiel de développement extraordinaire et j’ai hâte de démarrer l’aventure afin d’y contribuer », poursuit le nouveau cadre du club phocéen.

Ancien directeur de la stratégie du Liverpool FC entre 2013 et 2019, Petruzzo a aussi été le copropriétaire d’une équipe de National League : Hampton & Richmond FC. À Marseille, il aura pour mission de superviser et diriger l’ensemble de la section féminine, avec pour objectif de renforcer la structure et d’accompagner les équipes vers les plus hauts niveaux du football français.