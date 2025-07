OM : Un nouveau directeur des opérations financières pour l’OM

L’Olympique de Marseille a un nouveau directeur des opérations financières, promu en interne.

C’est une promotion en intern au sein de l’Olympique de Marseille. Nicolas Falco, qui occupait depuis novembre 2024 le poste de responsable du contrôle de gestion groupe, accède désormais au poste de Directeur des opérations financières du club phocéen.

Cette promotion, annoncée par l’intéressé lui-même sur Linkedin, intervient après seulement neuf mois passés dans ses précédentes fonctions à l’OM. Nicolas Falco avait rejoint l’organigramme marseillais en tant que Head of group controlling. Son parcours qu’il rapporte sur sa page personnelle témoigne d’une solide expérience dans le domaine du contrôle de gestion et de la finance d’entreprise.

Un long parcours professionnel avant l’OM

Son parcours professionnel l’a mené à travers différents secteurs d’activité. Il a notamment occupé des postes à responsabilité chez Free Pro, où il a dirigé une équipe de trois contrôleurs de gestion pendant plus de trois ans, ainsi que chez See Tickets (groupe Eventim) en tant que directeur administratif et financier. Il a également acquis une expérience significative dans le secteur des médias chez Dailymotion (groupe Vivendi) et débuté sa carrière comme auditeur senior chez KPMG France.

Cette nomination intervient au lancement de la nouvelle saison 2025-2026, pour laquelle l’Olympique de Marseille nourrit de hautes ambitions sportives, soutenues par les équipes administratives du club. Récemment, c’est un nouveau directeur général qui a pris ses fonctions. La (re)structuration s’opère à tous les niveaux.