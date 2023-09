OM, Stade Rennais, TFC: Détail des primes déjà gagnées en Ligue Europa

Soirée globalement réussie pour les trois clubs français engagés en Ligue Europa.

Eux non plus n’ont pas perdu. Après la première journée de la Ligue Europa, ce jeudi, tous les clubs français engagés dans une compétition continentale cette semaine ont soit gagné, soit concédé le nul. L’OM hier à Amsterdam a frisé la correctionnelle, mais rapporte un très bon point contre l’Ajax (3-3), le TFC aussi a partagé le score en Belgique avec l’Union Saint-Gilloise, tandis que le Stade Rennais a largement disposé du Maccabi Haïffa (3-0).

Le nul pour l’OM et le TFC, la victoire au Stade Rennais

Cela vaut à ces trois équipes de gonfler leur enveloppe des gains dans cette Ligue Europa ; de 210 000 euros supplémentaires pour l’Olympique de Marseille et le Toulouse Football Club, en équivalence de la prime d’un match nul et 630 000 euros à Rennes pour son succès. Ces sommes s’ajoutent au bonus autrement distribués par l’UEFA : celui commun aux 32 équipes, de 3,63 millions d’euros, et la part du classement au coefficient, calculée sur les 10 dernières saisons européennes.

De 4 à 7 M€ les primes déjà gagnées en Ligue Europa 2023-2024

L’OM étant le mieux classé des trois prétend ici à 3,3 millions d’euros, contre 2,24 millions au Stade Rennais et 1,45 millions aux Violets. Cela faisant qu’après cette journée inaugurale, Marseille domine sur les primes à la performance remportée, à 7,14 millions d’euros au cumul, devant le SRFC à 6,5 millions et le Tef, à 5,29 millions d’euros. Des sommes qui seront encore à compléter à la fin du marketpool, c’est-à-dire de la part des diffuseurs de l’audiovisuel, non prise en compte dans ce résultat.