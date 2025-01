OM, Stade Rennais. Salaire, valorisation, les chiffres de Rongier sur ce mercato

Jorge Sampaoli pense à Valentin Rongier pour son Stade Rennais.

Jorge Sampaoli lorgne vers l’Olympique de Marseille, son ancien club et les joueurs qui ont évolué sous direction. C’est le cas de Valentin Rongier, que le nouvel entraîneur du Stade Rennais souhaiterait pour son équipe. Selon RMC Sport, les Bretons ont tâté le terrain, mais ils se seraient vu signifier une fin de non recevoir de la part de l’OM. Non sans penser à revenir plus tard à la charge.

Valentin Rongier, 30 ans, est arrivé à Marseille en 2019, deux jours après la fin officielle du mercato de l’été, au terme d’âpre décision entre l’OM et le FC Nantes et en tant que joker médical. Montant de l’opération : 13 millions, plus des bonus estimés à deux millions. Le milieu de terrain axial s’est engagé sur un contrat de cinq ans, au terme de la saison dernière, qui a été prolongé au cours de l’automne 2022.

Une valorisation proche de la dizaine de millions d’euros

Après une longue traversée du désert de près de huit mois, pour soigner une fracture de la rotule du genou gauche, Valentin Rongier a fait son retour avec l’Olympique de Marseille cette saison sur le rectangle vert, en s’imposant comme un joueur cadre du collectif de Roberto De Zerbi. Ses longs mois passés sur le flanc ont altéré sa valorisation sur le marché des transferts, selon les estimations du moment, il avoisine la dizaine de millions d’euros sur ce mercato.

Quant au salaire, son contrat prolongé en septembre 2022 jusqu’au 30 juin 2026 lui rapporte l’équivalent de 330 000 euros brut mensuels, moins les bonus associés. Pour le Stade Rennais, c’est l’équivalent d’un top joueur du vestiaire actuel.