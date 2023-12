OM: Salaire, valorisation, les chiffres de Samuel Iling-Junior (Juve) sur le mercato

En manque de temps de jeu avec la Juventus qu’il fréquente depuis qu’il a quitté son club formateur de Chelsea, en 2022, Samuel Iling-Junior pourrait quitter la Vieille Dame et l’Italie au prochain mercato car le jeune ailier anglais de 20 ans ne manquerait pas de sollicitations. De l’autre côté des Alpes, les spécialistes du marché des transferts évoquent l’intérêt des Spurs de Tottenham. Mais aussi de l’OM.

Recruté par la Juventus Turin sur la fin de l’année 2022, Samuel Iling-Junior a paraphé avec le club un contrat sur deux ans et demi jusqu’en 2025. La saison et demi qu’il reste à son contrat, la Juventus la valoriserait entre 15 et 20 millions d’euros selon les chiffres qui circulent, soit plus que l’estimation marchande du joueur tant de la part de Transfermarkt, à 9 millions d’euros, que de l’Observatoire du football qui le cote à moins de 5 millions d’euros.

Pour l’Olympique de Marseille, contraint par la DNCG à « l’encadrement de la masse salariale au budget révisé présenté par le club », c’est potentiellement cher à payer sur l’indemnité. Peut-être moins niveau salaire, car Samuel Iling-Junior avoisine les 55 000 euros brut mensuels cette saison avec la Juventus. Un salaire qui devra toutefois être augmenté, par le club qui souhaitera l’embaucher.

#Tottenham have shown interest in #Juventus’ winger Samuel #Iling Jr. #THFC are evaluating the possibility to sign a new winger. His agents are in very good relationship with #THFC, but no official bid and opened talks yet. Iling’s contract with #Juve expires in 2025. #transfers