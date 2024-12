OM, PSG. Un ancien des deux clubs lance son agence de communication

Yann Guerin annonce la création de son agence XIV Consulting.

Après près de deux décennies passées à piloter la communication des deux plus grands clubs de football français, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, puis un passage remarqué dans l’univers de la protection numérique, Yann Guerin se lance dans une nouvelle aventure avec la création de sa propre agence, XIV Consulting.

Attaché de presse de l’OM puis dir’ comm’ du PSG

Il l’annonce sur sa page Linkedin et développe les objectifs de son nouveau projet professionnel : accompagner les acteurs du sport dans leur stratégie de communication et de gestion d’image, fort de son expérience au coeur des deux rivaux du foot français (anciennement directeur de la communication du PSG et avant cela attaché de presse au service de l’OM) et des collaborations diverses dans l’industrie du sport, de l’audiovisuel ou du digital.

Avec XIV Consulting, il propose une palette de services allant du management de crise à la gestion d’événements médias, en passant par des formations professionnelles spécialisées. « À travers XIV Consulting, je souhaite rendre à cette industrie exceptionnelle (du sport, ndlr) tout ce qu’elle m’a donné, en apportant expertise, rigueur, éthique et créativité », promet-il pour la suite.