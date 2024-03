OM – PSG record ? Les 10 matchs au plus fortes affluences cette saison en L1

Vers un record d’affluence au Vélodrome ce dimanche de Classique OM – PSG ?

Au jour du Classique OM – PSG, ce dimanche soir au stade Vélodrome, les dirigeants de l’Olympique de Marseille anticipent une affluence record dans l’enceinte phocéenne. Elle serait alors supérieure aux 65 894 spectateurs enregistrés le 26 février 2023, déjà pour une même affiche entre Marseille et le Paris Saint-Germain.

OM – PSG de février 2023 battu ce dimanche ?

Dans son Vélodrome plus grand que tous les autres stades de la Ligue 1, l’OM n’a pas d’équivalent au jeu des affluences. En nombre, car en taux d’occupation, son rival parisien et le RC Lens font mieux avec quasiment tous les matchs à domicile, à guichet fermé. Cette saison 2023-2024, pour trouver les 10 affiches qui ont drainé le plus grand nombre de supporters en tribunes, il faut exclusivement regarder du côté de Marseille.

L’OM cumule toutes les meilleures affluences de la Ligue 1

Ça s’est un peu tassé, avec les résultats en baisse ayant notamment conduits à la mise à l’écart de Gennaro Gattuso, sinon l’OM a joué plusieurs fois cet exercice devant plus de 60 000 spectateurs. La palme revenant, faut-il le souligner, à la toute première journée de championnat avec la réception du Stade de Reims en plein coeur du mois d’août (victoire 2-1).

Une capacité de 66 226 spectateurs au stade Vélodrome

L’OM a disputé 13 matchs cette saison à domicile et tous ont réuni plus de monde, quand dans n’importe quel autre stade de la Ligue 1. Même la visite de Strasbourg, la moins suivie à 53 616 spectateurs à l’occasion de la 18e journée. C’est moins que la capacité du Groupama Stadium de Lyon (57 206), pour deuxième enceinte la plus grande en Ligue 1. Selon le chiffre de la Ligue , le Vélodrome peut lui accueillir jusqu’à 66 226 visiteurs.

Les 10 matchs au plus fortes affluences cette saison

Marseille – Reims = 63 787 (1)

Marseille – Clermont = 63 753 (16)

Marseille – Lille = 63 674 (11)

Marseille – Brest = 63 592 (3)

Marseille – Le Havre = 63 576 (8)

Marseille – Toulouse = 63 477 (5)

Marseille – Monaco = 63 029 (19)

Marseille – Metz = 62 686 (21)

Marseille – Montpellier = 61 263 (23)

Marseille – Nantes = 56 958 (25)