Les fins de contrat des entraîneurs de la Ligue 1

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a signé pour trois ans.

Exception faite de Patrick Vieira à Strasbourg, qui a certes débuté la saison mais sans aller plus loin que le stade des matchs amicaux, Michel Der Zakarian est devenu le premier entraîneur de l’exercice 2024-2025 limogé en Ligue 1. Le désormais ex coach du Montpellier HSC n’a pas échappé à la sanction d’un licenciement, dans la foulée d’une lourde défaite concédée à l’Olympique de Marseille (0-5).

Der Zakarian le premier limogé à huit mois de la fin prévue de son contrat

Il n’était pas le seul en ballotage défavorable, au Stade Rennais, Julien Stéphan est présentement sur un siège injectable, en dépit de sa prolongation de contrat signée au printemps dernier, jusqu’en 2026 (avec une saison de plus en option). A Saint-Etienne, Olivier Dall’Oglio est lui aussi sous menace, de surcroît car il n’a pas été choisi par le nouvel actionnaire. Mais il s’est donné un peu plus de crédit avec quelques résultats positifs récents.

Der Zakarian avait encore huit mois de contrat jusqu’au terme de la saison en cours. Comme lui, un tiers des techniciens en poste actuellement en Ligue 1 ont l’échéance du 30 juin pour fin. Certains seront forcément prolongés, ce devrait d’ailleurs être le cas imminent de Luis Enrique ; la presse évoquant l’extension jusqu’en 2027, que n’a pas encore confirmé le PSG. D’autres sont en attente, soit de leur club qui temporise, soit d’eux-mêmes en vue possible d’un autre challenge sportif.

Quatre coachs sont sous contrat « longue durée » jusqu’en 2027

A l’opposé, quatre nouveaux coachs de l’été – De Zerbi à l’OM, Haise à l’OGC Nice, Still qui lui a succédé à Lens et Rosenior appelé à la rescousse de l’infortuné Vieira -, ont des contrats longues échéances, signés jusqu’en 2027. On dit « longue », car autant les clubs ont facilité à signer le maximum autorisé (5 ans) chez les joueurs, autant ils sont frileux à s’engager dans la durée avec leurs managers. La raison est évidente, elle s’illustre d’ailleurs ce jour avec Der Zakarian, tout entraîneur limogé doit être indemnisé. Et le coach est toujours le premier fusible à sauter.

Les fins de contrat des entraîneurs de la Ligue 1

Ils sont sous contrat jusqu’à la fin de la saison

Adi Hütter (AS Monaco)

Éric Roy (Stade Brestois)

Christophe Pélissier (AJ Auxerre)

Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Alexandre Dujeux (Angers SCO)

Olivier Dall’Oglio (AS saint-Etienne)

Jean-Louis Gasset (Montpellier HSC)

Ils sont sous contrat jusqu’en 2026

Bruno Génésio (LOSC Lille)

Antoine Kombouaré (FC Nantes)

Luka Elsner (Stade de Reims)

Didier Digard (Le Havre)

Pierre Sage (Olympique Lyonnais)

Carles Martinez Novell (Toulouse FC)

Julien Stéphan (Stade Rennais)

Ils sont sous contrat jusqu’en 2027

Franck Haise (OGC Nice)

Liam Rosenior (RC Strasbourg Alsace)

Roberto De Zerbi (Olympique de Marseille)

Will Still (RC Lens)