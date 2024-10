OM : Ounahi 7e, les 10 joueurs qui se dévalorisent le plus sur le mercato selon Football Benchmark

Azzedine Ounahi appartient aux 10 joueurs qui voient leur cote marchande le plus baisse cette saison.

Azzedine Ounahi a fait amende honorable en quittant l’OM cet été pour le Panathinaïkós d’Athènes en Grèce, dans le cadre d’un prêt payant, assorti d’une option d’achat (qui n’est pas obligatoire). « La saison dernière a été compliquée pour moi. J’ai eu une blessure, des problèmes personnels, des choses en dehors du football. Ça m’a impacté. Je n’ai pas assez travaillé pour être dans les meilleures conditions, être à mon meilleur niveau et, ça, je l’assume. Je ne vais pas commettre les mêmes erreurs, avec une nouvelle mentalité », a notamment confié le milieu de 24 ans sur la chaîne TV de son nouveau club.

– 13,8 M€ depuis sont départ de l’OM pour la Grèce

Conséquence de ce passage à vide, l’international marocain est l’un des 10 joueurs qui se dévalorisent le plus dans le football international, cette saison 2024-2025, d’après les datas de Football Benchmark. Suite à la dernière mise à jour opérée fin septembre, la valorisation d’Azzedine Ounahi est en baisse de 13,8 millions, à 10,3 millions de sa cote désormais estimée sur le marché des transferts. Ounahi est par ailleurs le deuxième plus jeune de ce top 10, derrière l’attaquant irlandais de Brighton, Evan Ferguson.

Victor Osimhen, la plus grosse chute de la rentrée

C’est un autre ex de la Ligue 1 qui chute le plus, en la personne de Victor Osimhen, l’attaquant du Napoli ayant été tout l’été le sujet d’un nombre important de rumeurs à son sujet, mais il a finalement quitté l’Italie pour la Turquie et Galatasaray, dans le cadre d’un prêt. Ce transfert peut-être vu comme une forme de régression pour le joueur de 25 ans qui voit sa cote sur le marché baisser de 28,7 millions d’euros.