OM, OL: Derrière le transfert de Veretout, l’ancien président de l’AS Monaco

Le transfert de Jordan Veretout de Marseille à Lyon s’est joué hors des limites du mercato.

Tout s’est joué hors des limites du marché des transferts, fixées par la Ligue nationale de football (LFP) pour la Ligue 1, mais en conformité avec le droit d’un joker accordé aux clubs. C’est donc mercredi en soirée que Jordan Veretout a officiellement quitté l’Olympique de Marseille pour l’Olympique Lyonnais, avec lequel le milieu international français s’est engagé deux ans, jusqu’en 2026.

Vadim Vasilyev a oeuvré au transfert de Veretout de l’OM vers l’OL

Les négociations entre les deux clubs rivaux sur le papier et le terrain ont été âpres. Elles se sont soldées par un transfert à 4 millions d’euros, des bonus pouvant atteindre 3 millions d’euros, ainsi que d’une plus-value de 25% en cas de futur transfert. Derrière cette opération il y a la patte d’un ancien président de l’AS Monaco : Vadim Vasilyev.

L’international français a rejoint VV Consulting il y a un peu plus d’un an

Cacique du club princier de 2013 à 2019 il a depuis en effet créé sa société de représentation de footballeurs, qu’il a nommé de ses initiales VV Consulting. Il y a un peu plus d’un an, au printemps 2023, l’agence a recruté Jordan Veretout dans la liste de ses talents, alors que le joueur trentenaire évoluait déjà à l’Olympique de Marseille. Hier jeudi, VV Consulting s’est félicité de la réussite de l’opération sur les réseaux sociaux, accompagnant les mots d’une image du joueur et dans son dos, le patron Vadim Vasilyev.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VV Consulting (@vv_consulting)

Suivez la chaîne Sportune sur WhatsApp, pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs