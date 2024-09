Manchester United: Un maillot valorisé à 200 M€ et le plus cher du foot anglais

Près de 200 millions d’euros, la valorisation du maillot de Manchester United.

Si Manchester United peine sportivement a retrouver son lustre d’antan, son aura et sa notoriété n’en souffrent pas jusqu’ici. Pas, en tout cas, auprès des marques du sport pour celles qui s’associent au maillot des Red Devils. Selon une étude de The Sun, la rouge tunique mancunienne est valorisée à près de 200 millions d’euros à l’ajout des les sponsors.

Adidas, Snapdragon et DXC paient l’équivalent de 200 M€ par an

Dans le détail, Adidas en tant qu’équipementier renouvelé pour dix ans paie l’équivalent de 105 millions d’euros annuels. A l’avant s’affiche désormais Snapdragon, un fabricant de puces pour mobiles, moyennant 70 millions d’euros par an. Enfin, sur la manche, les joueurs d’Erik Ten Hag portent le logo de la société américaine DXC Technology, qui paie 25 millions d’euros par an pour occuper l’espace.

Manchester United a le maillot le plus cher devant celui de City

Ainsi valorisé, le maillot de Manchester United est plus cher que celui de son voisin et rival Manchester City à un peu moins de 180 millions d’euros, au cumul des participations de Puma (85 M€), Etihad Airways (70 M€) et OKX (25 M€). Liverpool suis dans la hiérarchie avec son maillot à plus de 160 millions d’euros.