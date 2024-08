OM : Les joueurs en fin de contrat cette saison 2024-2025

Comme la majorité des joueurs en fin de contrat avec l’OM en 2025 et hors ceux qui sont prêtés, Jordan Veretout est invité à changer de club cet été.

Depuis qu’il a rejoint l’OM et plus encore maintenant qu’il est installé à la présidence, Pablo Longoria a fait du mercato son terrain de prédilection. Avec plus ou moins de succès selon les saisons, mais il faut reconnaître à l’Espagnol de tenter des coups parfois audacieux mais de nature à exciter le public marseillais. Qui n’en demande pas moins.

Encore un mercato animé du côté de l’OM

Cet été encore son club tire tous azimuts, à tous les postes du jeu et sur des profils séduisants. Au moins sur le papier. Reste qu’à changer régulièrement les hommes en place, mieux vaut ne pas trop s’attacher aux joueurs ; leur durée de production au Vélodrome est souvent limitée. Ça le devient encore plus quand l’échéance contractuelle est courte. Longoria l’a toujours martelé, un joueur qui est dans sa dernière saison de bail est soit prolongé, soit cédé.

Des indésirables poussés vers la sortie

Ça se confirme cet été avec la mise à l’écart de joueurs désignés comme « indésirables » que l’Olympique de Marseille invite à aller voir ailleurs. A part l’ailier brésilien que le club veut prolonger, les autres sont tous conviés à changer de destination. A ceux là s’ajoutent les recrues de l’été qui le sont sous la forme d’un prêt. Dans un an, leur situation sera normalement remise en cause à ce détail d’importance près, qu’ils ont tous une option d’achat dans leur transfert.

Les joueurs de l’OM en fin de contrat cette saison 2024-2025

Pierre-Emile Højbjerg (prêt)

Valentín Carboni (prêt)

Lilian Brassier (prêt)

Jordan Veretout

Chancel Mbemba

Samuel Gigot

Luis Henrique

Emran Soglo