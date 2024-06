OM: Les 10 recrues les plus chères au CV de Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi a obtenu des moyens diverses sur le mercato, avec les clubs qu’il a fréquenté.

Cette fois c’est fait. Ou presque. L’Olympique de Marseille a officialisé hier lundi, l’arrivée prochaine de Roberto De Zerbi sur son banc. Un accord de principe les unit, il reste encore les modalités du transfert, notamment la clause libératoire à payer à Brighton & Hove Albion.

L’OM et la France, pour nouvelle destination de De Zerbi

C’est le quatrième pays que va fréquenter le technicien italien de 45 ans, après des débuts en Italie, notamment à Sassuolo, puis en Ukraine, au Chakhtar Donetsk et en suivant en Angleterre avec Brighton & Hove Albion. C’est sur le banc de ce dernier club qu’il a obtenu les recrues les plus chères à son CV personnel, pour les trois premières et quatre de son top 10.

Quels moyens sur le mercato pour l’Olympique de Marseille

Il devrait avoir des moyens avec l’Olympique de Marseille, peut-être moins toutefois cette saison que la prochaine, s’il parvient à s’inscrire dans la durée au club, car l’OM n’a pas de coupe d’Europe pour générer des revenus et pour atout séduction auprès des joueurs. Roberto De Zerbi va signer un contrat de trois ans avec le club marseillais, jusqu’en 2027.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Roberto De Zerbi

1. João Pedro (du FC Watford à Brighton & Hove Albion, en 2023) = 34,2 M€

2. Carlos Baleba (du LOSC Lille à Brighton & Hove Albion, en 2023) = 27 M€

3. Bart Verbruggen (de RSC Anderlecht à Brighton & Hove Albion, 2023) = 20 M€

4. Pedrinho (de SL Benfica au Shakhtar Donetsk, en 2021) = 18 M€

5. Igor Igor (de l’ACF Fiorentina à Brighton & Hove Albion, en 2023) = 16,15 M€

6. Manuel Locatelli (de l’AC Milan à l’US Sassuolo, en 2019) = 14 M€

7. Marlon (du FC Barcelone à l’US Sassuolo, en 2018) = 12 M€

8. Marlon (de l’US Sassuolo au Shakhtar Donetsk, en 2021) = 12 M€

9. David Neres (de l’Ajax Amsterdam au Shakhtar Donetsk, en 2022) = 12 M€

10. Grégoire Defrel (de l’AS Rome au l’US Sassuolo, en 2020) = 11 M€