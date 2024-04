OM et Puma dévoilent la nouvelle collection « OM Africa »

C’est la troisième collection du genre entre l’OM et Puma, pour célébrer l’e partenariat l’association du club et du continent africain.

L’Olympique de Marseille et Puma dévoilent ce vendredi, au lendemain de la Ligue Europa, la nouvelle collection « OM Africa » qui célèbre les liens entre la ville de Marseille et le continent africain. Inspirée des motifs, des couleurs et des symboles africains, elle fusionne l’héritage culturel de l’Afrique avec l’esprit et la passion de l’Olympique de Marseille.

Une nouvelle collection au style bigarré entre l’OM et Puma

La collection « OM Africa » reprend les couleurs rouge, jaune et vert présentes sur de nombreux drapeaux africains, tout en intégrant le bleu ciel traditionnel de l’Olympique de Marseille. Pour soutenir l’économie marseillaise, les pièces de la gamme sont assemblée à Marseille par l’usine Fil Rouge.

🌍💙 𝗔𝗳𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼-𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗶𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗟𝗼𝗹𝗮 𝗞𝗵𝗮𝗹𝗳𝗮 𝗲𝘁 𝗛𝘂𝗴𝘂𝗲𝘀 𝗠𝗯𝗲𝗻𝗱𝗮



La nouvelle gamme 𝐏𝐮𝐦𝐚 𝐱 𝐎𝐌 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚 est là ! 🤩 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 12, 2024

Des habitants de la cité phocéenne pour assurer la promotion

Pour la promouvoir des Marseillais et Marseillaises aux origines africaines ont été mobilisés pour partager leur portrait. De plus, une série de photos avec les joueurs du club a été réalisée pour rendre hommage à leurs propres racines, renforçant ainsi les liens entre les Olympiens et la culture africaine.