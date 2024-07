OM: Combien vaut la marque OM en 2024 ?

La force et le volume de sa base de fans renforcent la marque Olympique de Marseille

Ce n’est évidemment qu’un simple clin d’oeil, mais il est amusant de constater qu’en 2024, au rapport fraîchement publié par Brand Finance, l’OM se stabilise à la 28e place des marques de club de football les plus valorisées dans le monde. Et qu’il devance cette année Brighton & Hove Albion Football Club, le club anglais qui perd deux places, qui est l’ancien de Roberto De Zerbi, le nouveau coach phocéen.

En baisse la valorisation et la force de la marque OM en 2024

Là s’arrête toute comparaison entre les deux clubs, à propos de l’Olympique de Marseille, Brand Finance estime la valorisation de marque du club propriété de Frank McCourt (qui est à différencier de la valeur de l’entreprise qui elle repose sur les éléments économiques et financiers tangibles), à 162 millions d’euros en 2024. C’est onze millions d’euros et 6,4% de moins sur un an. La marque Olympique de Marseille est désormais inférieure à celle de l’Olympique Lyonnais (c’était l’inverse en 2023), qui elle s’est bonifiée.

Brand Finance donne à la marque OM un score BSI (Brand Strength Index) de 70,9 sur 100 (contre 71,3 en 2023). Ce score est calculé en fonction de l’investissement de la marque, sa force et sa valeur. Et pour le mesurer les auteurs de l’étude s’appuie sur sept critères parmi lesquels la base de fans, la valorisation des effectifs, les performances financières mais aussi sportive, ou encore la propriété ou non de son stade.