OM : Ce que le transfert de Tongya à Salernitana doit rapporter à l’OM

Franco Tongya a quitté le Danemark pour revenir en Italie.

C’est un transfert qui est encore dans les mémoires, moins pour les performances du joueur sous le maillot de l’OM, que la portée de l’opération. En 2O21, au mercato de l’hiver, le club phocéen s’est entendu avec la Juventus Turin pour un échange de joueur formé par les deux clubs : Marley Aké d’un côté a croisé Franco Tongya d’un autre. Un opération alors valorisée à 8 millions d’euros.

Le flop Tongya est de retour en Italie

C’est beaucoup, sachant aujourd’hui la suite de la carrière des deux joueurs et particulièrement la trajectoire de l’ailier italien qui, après seulement une saison et demi et sans jouer le moindre match avec l’équipe professionnelle, s’en est allé libre de Marseille en direction d’Odense, au Danemark. Cet été, l’on reparle de Franco Tongya, car il est de retour en Italie, recruté par l’US Salernitana en Serie B, l’équivalent de la Ligue 2 française.

Quelques milliers d’euros au bénéfice de l’OM

L’opération tel qu’indiqué par Transfermarkt, se chiffre à 700 000 euros payés à la formation danoise. Sur cette somme et en vertus du mécanisme de solidarité de la FIFA, l’Olympique de Marseille va en récupérer sa part. Ça ne va pas chercher bien loin – à l’échelle du football s’entend évidemment – puisque selon nos calculs, sur une indemnité à 700 000 euros, 7 000 vont être payé au club phocéen. Franco Tongya s’est engagés en janvier 2021 avec l’OM, peut avant son 19e anniversaire et il en est parti en août de l’année suivante, à l’âge de 20 ans.