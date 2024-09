OM : Ce que le transfert d’Azzedine Ounahi doit rapporter à Strasbourg et Angers

Azzedine Ounahi quitte l’OM et la France pour le championnat grec.

Le mercato est officiellement clôt en France, mais seulement dans le sens des arrivées. Côté départs, les clubs ont toute liberté d’agir avec des pays où le marché se poursuit. Et l’OM n’économise pas ses efforts pour soulager son effectif, en cédant les indésirables identifiés par le coach Roberto De Zerbi.

Azzedine Ounahi quitte l’OM pour le Panathinaïkos

Ce mercredi matin, c’est le milieu Azzedine Ounahi qui quitte officiellement le club phocéen, il s’est engagé avec le Panathinaïkos, en Grèce. L’opération est un prêt d’un an avec option d’achat. Le journal L’Equipe a dévoilé ce mercredi les chiffres du deal : un demi-million d’euros pour le prêt et une option d’achat fixée à 11,5 millions d’euros.

Une opération qui rapporte à Strasbourg et Angers qui l’ont formé

Par le truchement du mécanisme de solidarité de la FIFA, ce transfert doit par ricochet rapporter aux clubs qui l’ont formé, dont le RC Strasbourg et Angers SCO, en Ligue 1. Déjà respectivement 5 000 et 2 5000 euros, sur le montant du prêt. C’est après, si l’option est levée, que ce mouvement deviendra financièrement intéressant pour les deux clubs, puisque à 11,5 millions d’euros, le RCSA en percevrait 115 000 euros et Angers, 57 500 euros.